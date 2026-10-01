'लव एंड वॉर' का रिलीज से पहले धमाका, 300 करोड़ के सौदे से कमाया तगड़ा मुनाफा

सूत्र ने आगे कहा, "रणबीर भारतीय सिनेमा के सबसे बड़े सुपरस्टारों में से एक हैं, और आलिया व विक्की के शानदार सहयोग से 'लव एंड वॉर' भंसाली की अब तक की सबसे बड़ी स्टारकास्ट वाली फिल्म है। यह 300 करोड़ रुपये के थिएटर कलेक्शन की हकदार है।"

हाल ही में, निर्माताओं ने फिल्म के तीनों कलाकार की पहली झलक जारी की थी, जिसने डिजिटल जगत में धूम मचा दी।

फिल्म 21 जनवरी, 2027 को दुनियाभर के सिनेमाघरों में रिलीज होगी।