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'लव एंड वॉर': रणबीर कपूर की पहली झलक आई, मासूमियत नहीं; सिर्फ गुस्सा और जंग दिखा
'लव एंड वॉर' से रणबीर कपूर का लुक आया

'लव एंड वॉर': रणबीर कपूर की पहली झलक आई, मासूमियत नहीं; सिर्फ गुस्सा और जंग दिखा

लेखन ज्योति सिंह
Sep 24, 2026
11:39 am
क्या है खबर?

संजय लीला भंसाली की आगामी फिल्म 'लव एंड वॉर' का फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। वैसे तो इस युद्ध एक्शन-ड्रामा की रिलीज में अभी वक्त है, लेकिन निर्माता ने रणबीर कपूर की पहली झलक दिखाकर लोगों के उत्साह को चरम पर जरूर पहुंचा दिया है। भंसाली प्रोडक्शन द्वारा निर्मित, इस फिल्म से रणबीर का पहला आधिकारिक लुक सोशल मीडिया पर जारी हुआ है। 'एनिमल' (2023) के बाद, एक बार फिर अभिनेता का लहूलुहान अवतार देखने को मिला है।

पोस्टर

'लव एंड वॉर' के पहले पोस्टर में दिखे गहरे जख्म

पोस्टर में रणबीर का इंटेंस लुक दर्शाया गया है। वह कार चला रहे हैं, जबकि उनका एक हाथ जख्मी और खून से लथपथ है। उनके चेहरे पर मासूमियत नहीं, सिर्फ गुस्सा और जंग के लिए तैयार होने का संकेत मिलता है।

निर्माताओं ने कैप्शन में लिखा, 'वो रुतबा, वो रब, वो जुनून!'

'लव एंड वॉर' में रणबीर के अलावा, आलिया भट्‌ट और विक्की कौशल भी मुख्य किरदार में हैं।

फिल्म 21 जनवरी, 2027 को दुनियाभर के सिनेमाघरों का रुख करेगी।

ट्विटर पोस्ट

यहां देखिए पोस्टर

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