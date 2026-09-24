'लव एंड वॉर': रणबीर कपूर की पहली झलक आई, मासूमियत नहीं; सिर्फ गुस्सा और जंग दिखा

पोस्टर में रणबीर का इंटेंस लुक दर्शाया गया है। वह कार चला रहे हैं, जबकि उनका एक हाथ जख्मी और खून से लथपथ है। उनके चेहरे पर मासूमियत नहीं, सिर्फ गुस्सा और जंग के लिए तैयार होने का संकेत मिलता है।

निर्माताओं ने कैप्शन में लिखा, 'वो रुतबा, वो रब, वो जुनून!'

'लव एंड वॉर' में रणबीर के अलावा, आलिया भट्‌ट और विक्की कौशल भी मुख्य किरदार में हैं।

फिल्म 21 जनवरी, 2027 को दुनियाभर के सिनेमाघरों का रुख करेगी।