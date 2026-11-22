रणबीर कपूर की 'लव एंड वॉर' पर बड़ा अपडेट, 'हीरामंडी' और 'बाजीराव मस्तानी' वाला फॉर्मूला दोहराएंगे भंसाली
संजय लीला भंसाली अपनी आने वाली फिल्म 'लव एंड वॉर' के प्रचार के लिए एक अलग तरीका अपनाने की तैयारी में हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक, वो फिल्म का पहला गाना ट्रेलर से पहले रिलीज करना चाहते हैं। रणबीर कपूर, आलिया भट्ट और विक्की कौशल की मुख्य भूमिकाओं वाली इस फिल्म के जरिए भंसाली एक बार फिर अपने पुराने प्रमोशन के तरीके को दोहराएंगे। उन्होंने इससे पहले 'बाजीराव मस्तानी' और वेब सीरीज 'हीरामंडी' के लिए भी ट्रेलर से पहले गाने रिलीज किए थे। फिल्म 21 जनवरी, 2027 को सिनेमाघरों में आएगी।
'लव एंड वॉर' में रणबीर कपूर, आलिया भट्ट और विक्की कौशल की तिकड़ी
'लव एंड वॉर' 21 जनवरी, 2027 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। रिपोर्ट्स के मुताबिक, फिल्म युद्ध की पृष्ठभूमि पर बनी प्रेम कहानी है, जिसमें रणबीर कपूर और विक्की कौशल एयरफोर्स पायलट की भूमिका निभाते नजर आएंगे। इस फिल्म के जरिए भंसाली 'सांवरिया' के बाद रणबीर और 'गंगूबाई काठियावाड़ी' के बाद आलिया के साथ दोबारा काम कर रहे हैं, वहीं विक्की कौशल के साथ उनकी ये पहली फिल्म है।