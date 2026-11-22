संजय लीला भंसाली अपनी आने वाली फिल्म 'लव एंड वॉर' के प्रचार के लिए एक अलग तरीका अपनाने की तैयारी में हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक, वो फिल्म का पहला गाना ट्रेलर से पहले रिलीज करना चाहते हैं। रणबीर कपूर, आलिया भट्ट और विक्की कौशल की मुख्य भूमिकाओं वाली इस फिल्म के जरिए भंसाली एक बार फिर अपने पुराने प्रमोशन के तरीके को दोहराएंगे। उन्होंने इससे पहले 'बाजीराव मस्तानी' और वेब सीरीज 'हीरामंडी' के लिए भी ट्रेलर से पहले गाने रिलीज किए थे। फिल्म 21 जनवरी, 2027 को सिनेमाघरों में आएगी।