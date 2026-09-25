भंसाली प्रोडक्शन ने 'लव एंड वॉर' से आलिया की पहली झलक जारी की, जिसमें उन्हें बेहद बोल्ड, ग्लैमरस और एक कैबरे डांसर के रूप में दर्शाया गया है।

निर्माताओं ने कैप्शन में लिखा, 'आग भी, दिलों की जान भी!'

रणबीर के गंभीर लुक के बाद आलिया का यह अवतार पूरी तरह से चौंकाने वाला है। अब फैंस को फिल्म के तीसरे मुख्य किरदार विक्की कौशल की झलक का इंतजार है।

बता दें, फिल्म 21 जनवरी, 2027 को सिनेमाघरों में आएगी।