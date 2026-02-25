LOADING...
संजय लीला भंसाली की 'सनक', दिन में 20 घंटे काम और 425 करोड़ का दांव

लेखन नेहा शर्मा
Feb 25, 2026
07:16 pm
क्या है खबर?

संजय लीला भंसाली की आगामी फिल्म 'लव एंड वॉर' को लेकर एक बड़ा अपडेट सामने आया है। ये फिल्म भंसाली के करियर की अब तक की सबसे महंगी फिल्म बनने जा रही है, जिसका बजट बढ़कर 425 करोड़ रुपये तक पहुंच गया है। इस फिल्म का शूटिंग शेड्यूल भी अब 120 दिनों से बढ़ाकर 225 दिन कर दिया गया है। भंसाली की परफेक्शन की चाहत ने इस फिल्म को भव्यता के एक नए स्तर पर पहुंचा दिया है।

बजट

भंसाली की सबसे महंगी महागाथा

भंसाली की आने वाली फिल्म 'लव एंड वॉर' को लेकर एक बड़ा अपडेट सामने आया है। शूटिंग में हो रही देरी के कारण फिल्म का बजट बढ़कर अब 425 करोड़ तक पहुंच गया है। रणबीर कपूर, आलिया भट्ट और विक्की कौशल जैसे बड़े सितारों से सजी ये फिल्म अब 2027 की शुरुआत में रिलीज होने की तैयारी में है। भंसाली की यह महागाथा अपनी भव्यता और लंबे शूटिंग शेड्यूल के कारण लगातार चर्चा में बनी हुई है।

रिपोर्ट

400 करोड़ का बजट, 50 दिन अतिरिक्त शूट

वैराइटी इंडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक, भंसाली ने फिल्म के शूटिंग शेड्यूल में 50 दिन और बढ़ा दिए हैं, जिससे फिल्म की कुल लागत अब 400 करोड़ के पार पहुंच गई है। इस नए अपडेट के साथ ये साफ हो गया है कि भंसाली अपने करियर की सबसे महत्वाकांक्षी फिल्म पर काम कर रहे हैं, जो तकनीकी और नाटकीय जटिलता के मामले में उनकी पिछली ब्लॉकबस्टर 'पद्मावत' को भी पीछे छोड़ देगी।

विस्तार

120 दिन की योजना अब बढ़कर 175 दिन

इंडस्ट्री के जानकारों के अनुसार, इस फिल्म के लिए शुरुआत में 120 दिनों की समयसीमा तय की गई थी। हालांकि, अपनी सटीकता के लिए मशहूर भंसाली ने कई मौकों पर शूटिंग शेड्यूल को आगे बढ़ाया है। अब तक फिल्म की यूनिट लगभग 175 दिनों की शूटिंग पूरी कर चुकी है, लेकिन अब भी 3 गाने और एक बड़ा नाटकीय दृश्य बाकी है, जिसे पूरा करने में कम से कम 2 महीने और लगेंगे।

कड़ी मेहनत

भंसाली की अटूट मेहनत और प्रतिबद्धता

भंसाली फिल्म के जटिल एरियल एक्शन दृश्यों (हवाई युद्ध) और संगीत के बड़े हिस्सों को निर्देशित करने के लिए दिन में 20-20 घंटे काम कर रहे हैं, जो इस फिल्म की भावनात्मक रीढ़ हैं। जब तक फिल्म का एक-एक फ्रेम उनकी कल्पना के मुताबिक नहीं बन जाता, वे संतुष्ट नहीं होते। उनकी यही अटूट प्रतिबद्धता उन्हें आज का महान फिल्म निर्माता बनाती है, लेकिन प्रोडक्शन के बार-बार बढ़ते शेड्यूल की वजह से फिल्म का बजट भी काफी बढ़ गया है।

