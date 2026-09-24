संजय लीला भंसाली की 'लव एंड वॉर' का पहला पोस्टर हुआ जारी, इस अंदाज में रणबीर कपूर ने जीता दर्शकों का दिल

फिल्म की कहानी 2 आर्मी अफसरों (रणबीर और विक्की) के इर्द-गिर्द घूमती है, जो आलिया के किरदार के साथ एक पेचीदा रिश्ते में बंधे हुए हैं।

विक्की के साथ संजय पहली बार काम कर रहे हैं, जबकि रणबीर के साथ वह 'सांवरिया' के बाद और आलिया के साथ 'गंगूबाई काठियावाड़ी' के बाद एक बार फिर साथ आ रहे हैं।

फिल्म के सेट से लीक हुईं कुछ तस्वीरें जिनमें दोनों कलाकार वर्दी में दिखे थे, ने फैंस की उत्सुकता और बढ़ा दी है। इन तस्वीरों को देखकर लग रहा है कि यह फिल्म दर्शकों को एक भावनात्मक सफर पर ले जाने वाली है।