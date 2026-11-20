'लव एंड वॉर' के ट्रेलर के लिए करना होगा इंतजार

'लव एंड वॉर' के लिए प्री-ट्रेलर गाना रिलीज करने की तैयारी, क्या है इसका मतलब?

लेखन ज्योति सिंह 12:18 pm Nov 20, 202612:18 pm

क्या है खबर?

संजय लीला भंसाली की 'लव एंड वॉर' 2027 की सबसे प्रतीक्षित फिल्मों में से एक है। इस परियोजना के लिए आलिया भट्‌ट, रणबीर कपूर और विक्की कौशल एक साथ आए हैं। पिछले महीने तीनों का पहला लुक सोशल मीडिया पर आया था। तीनों के अलग-अलग किरदारों को देखने के बाद, दर्शक फिल्म के टीजर और ट्रेलर का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। हालांकि, भंसाली अपने पुराने ढर्रे पर चलते हुए प्री-ट्रेलर गाना रिलीज करने की योजना बना रहे हैं।