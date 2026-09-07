संजय लीला भंसाली की 'लव एंड वॉर' का टीजर नवंबर 2026 तक टला, जानिए अब कब होगा रिलीज?
संजय लीला भंसाली की आने वाली फिल्म 'लव एंड वॉर' से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आई है। रणबीर कपूर, आलिया भट्ट और विक्की कौशल की इस फिल्म का टीजर अब नवंबर 2026 में दर्शकों के सामने आएगा।
पहले इसे रणबीर के जन्मदिन (28 सितंबर) के मौके पर रिलीज करने की योजना बनाई गई थी। हालांकि, निर्माताओं ने टीजर को 'रामायण: पार्ट 1' के साथ लॉन्च करने का फैसला किया है, ताकि यह एक साथ ज्यादा धूम मचा सके।
'लव एंड वॉर' की शूटिंग सितंबर 2026 में पूरी हुई
कुछ देरी के बाद, फिल्म की शूटिंग सितंबर 2026 में पूरी कर ली गई। फिल्म का ट्रेलर दिसंबर के आखिर तक आने की उम्मीद है। वहीं, यह फिल्म 21 जनवरी, 2027 को सिनेमाघरों में दस्तक देगी।
इस फिल्म के जरिए रणबीर 'सांवरिया' (2007) के इतने सालों बाद एक बार फिर संजय के साथ काम कर रहे हैं।
आलिया भी 'गंगूबाई काठियावाड़ी' के बाद संजय के साथ दूसरी बार जुड़ी हैं। विक्की पहली बार संजय के निर्देशन में काम करने वाले हैं।