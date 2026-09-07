संजय लीला भंसाली की 'लव एंड वॉर' का टीजर नवंबर 2026 तक टला, जानिए अब कब होगा रिलीज?

कुछ देरी के बाद, फिल्म की शूटिंग सितंबर 2026 में पूरी कर ली गई। फिल्म का ट्रेलर दिसंबर के आखिर तक आने की उम्मीद है। वहीं, यह फिल्म 21 जनवरी, 2027 को सिनेमाघरों में दस्तक देगी।

इस फिल्म के जरिए रणबीर 'सांवरिया' (2007) के इतने सालों बाद एक बार फिर संजय के साथ काम कर रहे हैं।

आलिया भी 'गंगूबाई काठियावाड़ी' के बाद संजय के साथ दूसरी बार जुड़ी हैं। विक्की पहली बार संजय के निर्देशन में काम करने वाले हैं।