संजय लीला भंसाली के भव्य 'लव एंड वॉर' सेट पर त्रासदी, बढ़ई की मौत से सुरक्षा पर गंभीर सवाल
संजय लीला भंसाली अपनी अगली फिल्म 'लव एंड वॉर' को लेकर खूब जोर-शोर से काम कर रहे हैं। मुंबई में हाल ही में एक गाने की शूटिंग की गई, जिसमें आलिया भट्ट और विक्की कौशल बेहद आकर्षक कपड़ों में दिखाई दिए।
गाने को भव्य बनाने के लिए एक विशाल सेट तैयार किया गया था और इसमें करीब 200 नर्तक शामिल थे।
संजय की फिल्मों की पहचान कहे जाने वाले भव्य विजुअल्स इस गाने में भी साफ झलक रहे हैं। हालांकि, इस बार की शूटिंग में रणबीर कपूर नजर नहीं आए।
'लव एंड वॉर' के सेट पर हुई एक दुखद घटना
मगर इस खुशी के माहौल पर एक दुखद खबर का साया पड़ गया। सेट पर काम करने वाले एक बढ़ई, चंद्रधारी सिंह यादव की कथित तौर पर बिजली का झटका लगने से मौत हो गई।
इस घटना के बाद फिल्म इंडस्ट्री की यूनियनों ने सेट पर बेहतर सुरक्षा इंतजाम और मृतक के परिवार के लिए आर्थिक सहायता की मांग की है।
खबर है कि संजय प्रोडक्शंस ने परिवार को 40 लाख रुपये का मुआवजा दिया है। हालांकि, कुछ लोग सेट पर लगातार होने वाली सुरक्षा में कमी को लेकर कानूनी कार्रवाई पर जोर दे रहे हैं। यह फिल्म 21 जनवरी, 2027 को रिलीज होने वाली है।