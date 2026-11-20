फिल्म के पोस्टर में संजय को पुलिस के गंभीर किरदार में दिखाया गया है। प्रशांत नारायणन, एस्थर अनिल, पृथ्वीराज और गंजकरप्पू जैसे कलाकार भी इसमें अहम किरदारों में नजर आएंगे।

पोस्टर के साथ कैप्शन दिया गया, 'एक घटना, अनगिनत सवाल और सच की तलाश।'

सच्ची घटनाओं से प्रेरित यह फिल्म क्राइम, अनसुलझे सवालों और सच की तलाश में एक दिलचस्प कहानी दर्शकों को दिखाने का वादा करती है।

इसे 2027 में पैन-इंडिया स्तर पर 9 भाषाओं में रिलीज किया जाएगा।