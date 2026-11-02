संजय गुप्ता की पत्नी ने मीडिया से की भावुक अपील

संजय गुप्ता की पत्नी ने बेटी के वीडियो पर तोड़ी चुप्पी, बोलीं- वो अभी सदमे में

लेखन ज्योति सिंह 11:55 am Nov 02, 202611:55 am

क्या है खबर?

फिल्मकार संजय गुप्ता के निधन से बॉलीवुड जगत में शोक व्याप्त है। 30 अक्टूबर, 2026 की रात 57 साल की उम्र में अचानक गिरने से उनके सिर में जानलेवा चोट लगी, जिससे उनका दुखद निधन हो गया। उनकी मौत के बाद एक वीडियो ऑनलाइन सामने आया, जिसमें दावा किया गया कि फिल्मकार की बेटी दलाई, मुंबई में उनके अंतिम संस्कार के बाहर पैपराजी को मिडिल-फिंगर दिखाती दिखीं। अब संजय की पत्नी अनुराधा लेखी गुप्ता ने वीडियो पर चुप्पी तोड़ी है।