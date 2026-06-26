निर्माता संजय गुप्ता का बड़ा आरोप, बोले- AI निगल रहा फिल्म इंडस्ट्री की रचनात्मकता

संजय ने कहा सस्ता AI, VFX को कर रहा है बेकार

संजय ने लिखा, 'हमारे पास पूरी VFX पाइपलाइन खाली पड़ी है, जबकि प्रोडक्शन हाउस कर्मचारियों को काम पर रखने के बजाय घटिया AI का सहारा ले रहे हैं, क्योंकि यह सस्ता पड़ता है।'

उनका कहना है कि जो चीज कलाकारों की मदद के लिए एक औजार के रूप में शुरू हुई थी, अब वह सिर्फ एक शॉर्टकट बन गई है।

उन्होंने निर्देशक आदित्य धर की लगन का उदाहरण देते हुए कहा कि असली फिल्म बनाने में मेहनत और यकीन की जरूरत होती है, सिर्फ तकनीक से जल्दी-जल्दी काम निपटाने से नहीं।