शाहरुख खान अंडरवर्ल्ड की धमकी के आगे नहीं झुके, बोले- मैं पठान हूं, चाहो तो गोली मार लो

फिल्म निर्माता संजय गुप्ता ने ‘हुसैन जदी फाइल्स’ पॉडकास्ट में शाहरुख खान को लेकर एक बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने बताया कि एक समय मुंबई के अंडरवर्ल्ड से जुड़े कुछ लोगों ने शाहरुख पर अपनी पसंद की फिल्म या शो करने का दबाव बनाया था। शाहरुख ने उनकी बात मानने से साफ इनकार कर दिया। गुप्ता के मुताबिक, इस वजह से उन्हें जान से मारने की धमकियां भी मिलीं, लेकिन शाहरुख पीछे नहीं हटे। उन्होंने कहा था, “मैं एक पठान हूं, चाहो तो गोली मार लो।” शाहरुख ने साफ कर दिया था कि वो किसी भी कीमत पर अपने उसूलों से समझौता नहीं करेंगे।