पति संजय गुप्ता को याद कर भावुक हुईं अनुराधा लेखी

संजय गुप्ता के जाने से टूटीं पत्नी अनुराधा- काश! उनके साथ एक दिन और मिल जाता

लेखन नेहा शर्मा 10:52 am Nov 02, 202610:52 am

क्या है खबर?

फिल्म निर्माता और निर्देशक संजय गुप्ता के निधन के बाद उनकी पत्नी अनुराधा लेखी गुप्ता ने उन्हें एक भावुक श्रद्धांजलि दी है। उन्होंने संजय गुप्ता को एक बेहतरीन कहानीकार, समर्पित पिता, प्यार करने वाले पति और अपने परिवार की रीढ़ के रूप में याद किया। 59 वर्षीय संजय गुप्ता का मुंबई स्थित घर में गिरने से सिर में गंभीर चोट लगने के कारण निधन हो गया था। आइए जानें अनुराधा ने अपने पोस्ट में क्या कुछ लिखा।