संजय गुप्ता की मौत का सच

संजय गुप्ता की मौत कैसे हुई? सुबह फर्श पर लहूलुहान हालत में मिले फिल्ममेकर

लेखन नेहा शर्मा 06:49 pm Oct 31, 202606:49 pm

क्या है खबर?

फिल्म निर्माता और निर्देशक संजय गुप्ता के अचानक निधन से पूरी फिल्म इंडस्ट्री और उनके प्रशंसक स्तब्ध हैं। शनिवार सुबह वर्सोवा पुलिस ने समाचार एजेंसी से इस खबर की पुष्टि की। वर्सोवा पुलिस स्टेशन को शनिवार सुबह संजय गुप्ता के मुंबई स्थित घर पर दुर्घटनावश गिरने से हुए निधन की सूचना मिली। पुलिस ने समाचार एजेंसी IANS से इसकी पुष्टि करते हुए घटना के संबंध में एक्सीडेंटल डेथ रिपोर्ट (ADR) दर्ज कर ली है।