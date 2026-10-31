संजय गुप्ता के निधन से टूटे मिलाप जावेरी

संजय गुप्ता के निधन पर बिलख-बिलखकर रोए निर्देशक मिलाप जावेरी, भावुक कर देगा वीडियो

लेखन नेहा शर्मा 05:19 pm Oct 31, 202605:19 pm

क्या है खबर?

फिल्ममेकर संजय गुप्ता के अचानक निधन से लेखक-निर्देशक मिलाप जावेरी बुरी तरह टूट गए हैं। सोशल मीडिया पर एक बेहद भावुक वीडियो सामने आया है, जिसमें वो संजय गुप्ता के घर पहुंचते ही फूट-फूटकर रोते नजर आ रहे हैं। मिलाप ने 'कांटे', 'मुसाफिर' और 'शूटआउट एट वडाला' जैसी कई फिल्मों में गुप्ता के साथ काम किया था। एक इंटरव्यू में रोते हुए मिलाप ने कहा कि संजय गुप्ता ने उनके करियर को संवारने में बेहद अहम भूमिका निभाई थी।