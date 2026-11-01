संजय गुप्ता के अंतिम संस्कार में बेटी की आपत्तिजनक हरकत

संजय गुप्ता के निधन के बाद पैपराजी पर भड़कीं बेटी ने की ऐसी हरकत, वीडियो वायरल

लेखन नेहा शर्मा 10:30 am Nov 01, 202610:30 am

क्या है खबर?

निर्देशक संजय गुप्ता के अंतिम संस्कार से लौटते वक्त उनकी बेटी का सोशल मीडिया पर एक हैरान करने वाला वीडियो वायरल हो रहा है। वायरल क्लिप में दिवंगत निर्माता-निर्देशक की बेटी दलिया पैपराजी की ओर आपत्तिजनक इशारा करती नजर आ रही हैं। इस दौरान वो मुस्कुराती हुई अपने चेहरे को कपड़े से ढकने की कोशिश करती हैं, जबकि गाड़ी चला रहा ड्राइवर उन्हें ऐसा करने से रोकता दिखता है। वीडियो लोगों के बीच चर्चा का विषय बन गया है।