संजय गुप्ता की याद में संजय दत्त का भावुक पोस्ट वायरल

संजय गुप्ता के निधन से टूटे संजय दत्त- भाई, तुम्हारे बिना जिंदगी पहले जैसी नहीं होगी

लेखन नेहा शर्मा 02:13 pm Oct 31, 202602:13 pm

क्या है खबर?

'कांटे' और 'शूटआउट एट लोखंडवाला' जैसी सुपरहिट फिल्में बनाने वाले दिग्गज बॉलीवुड निर्देशक संजय गुप्ता का 57 वर्ष की उम्र में मुंबई स्थित आवास पर निधन हो गया। पुलिस के अनुसार, बाथरुम में संतुलन बिगड़ने से वो गिर पड़े थे, जिससे सिर में गंभीर चोट लगने के कारण उन्होंने दम तोड़ दिया। संजय गुप्ता के अचानक चले जाने से पूरा फिल्म जगत स्तब्ध है। संजय दत्त समेत कई सितारों ने उनके निधन पर गहरा शोक जताया है।