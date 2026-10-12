संजय दत्त हुए 'हनुमान अंश' की निर्माता अनुप्रिया नागर के कायल, तारीफ करते हुए कही ये बात

'हनुमान अंश' नीम करोली बाबा के जीवन पर आधारित एक भक्ति फिल्म है। इसका निर्देशन डॉक्टर विशाल चतुर्वेदी ने किया है और यह उनकी किताब 'डिवाइन डेटूर: दैट चेंज्ड माई लाइफ' पर आधारित है।

फिल्म ने भारत में अब तक लगभग 395 करोड़ रुपये की शानदार कमाई कर ली है। अनुप्रिया उन 3 अलग-अलग पीढ़ियों की महिलाओं में से एक हैं, जिन्होंने इस फिल्म में अपना योगदान दिया है। सबसे कम उम्र की निर्माता होने के नाते, उन्होंने फिल्म के कुल निवेश का एक-तिहाई हिस्सा लगाया है।

यह बात साफ दिखाती है कि कैसे टीम वर्क ने फिल्म को इतनी बड़ी कामयाबी दिलाई।