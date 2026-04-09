राघव चड्‌ढा से मिलने उनके घर पहुंचे संजय दत्त

'धुरंधर 2' की सफलता के बीच संजय दत्त ने की राघव चड्‌ढा से मुलाकात, देखिए तस्वीरें

लेखन ज्योति सिंह 03:58 pm Apr 09, 202603:58 pm

क्या है खबर?

संजय दत्त इन दिनों फिल्म 'धुरंधर 2' की सफलता का जश्न मना रहे हैं। फिल्म में उन्होंने चौधरी असलम का किरदार निभाया है, जिसे जनता ने भी भर-भरकर सराहा है। इस बीच उनकी कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया पर लोगों का ध्यान खींच रही है, जिसमें उन्हें आम आदमी पार्टी के नेता राघव चड्ढा से मुलाकात करते देखा जा सकता है। तस्वीरों को खुद राघव ने अपने इंस्टाग्राम पर साझा किया और अभिनेता को 'धुरंधर 2' के लिए बधाई दी है।