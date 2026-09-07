संजय दत्त का मजेदार जवाब हुआ वायरल, बोले- यरवडा जेल भी नहीं सिखा पाई मराठी

सरनाइक ने अभी-अभी भीड़ को मराठी में संबोधित किया था और फिर मज़ाकिया अंदाज में संजय से भी ऐसा करने को कहा।

मुंबई में 50 साल से ज्यादा रहने के बावजूद संजय ने माना कि वे यह भाषा कभी ठीक से सीख नहीं पाए, लेकिन उन्होंने सरनाइक को अपनी लंबी दोस्ती के लिए धन्यवाद दिया। काम की बात करें तो संजय हाल ही में 'सेवन डॉग्स' और 'आखिरी सवाल' में नजर आए थे।