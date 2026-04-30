फिल्म 'आखिरी सवाल' को रुकावटों का सामना करना पड़ा रहा

संजय दत्त की फिल्म 'आखिरी सवाल' पर छाए संकट के बादल? जानिए कहां फंसा पेंच

लेखन ज्योति सिंह 10:26 am Apr 30, 202610:26 am

क्या है खबर?

संजय दत्त की फिल्म 'आखिरी सवाल' 8 मई को सिनेमाघरों में रिलीज होनी है। फिल्म का ट्रेलर अभी तक रिलीज नहीं किया गया है। माना जा रहा था कि इसे 30 अप्रैल तक रिलीज कर दिया जाएगा, लेकिन निर्माताओं की ओर से कोई पूर्व सूचना अब तक नहीं आई। ताजा जानकारी है कि फिल्म को केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (CBFC) से हंरी झंडी नहीं मिल पाई है। नतीजन, निर्माताओं को फिल्म के ट्रेलर को रिलीज करने से रोकना पड़ा है।