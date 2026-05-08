फिल्म 'आखिरी सवाल' का ट्रेलर जारी, इतिहास के संवेदनशील मुद्दों को लाए संजय दत्त

लेखन ज्योति सिंह 04:30 pm May 08, 202604:30 pm

क्या है खबर?

संजय दत्त की फिल्म 'आखिरी सवाल' का ट्रेलर रिलीज हो गया है। पहले फिल्म 8 मई को रिलीज होनी थी, लेकिन अब यह 15 मई को सिनेमाघरों का दरवाजा खटखटाएगी। इसका निर्देशन राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता अभिजीत मोहन वारंग ने किया है, जबकि निर्माण निखिल नंदा और संजय ने मिलकर किया है। फिल्म राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) के 100 साल के इतिहास और उससे जुड़े अनसुने सच को पेश करती है। इसके ट्रेलर ने लोगाें को काफी उत्साहित कर दिया है।