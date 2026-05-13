सेंसर बोर्ड ने पास की संजय दत्त की फिल्म 'आखिरी सवाल', जानिए कब सिनेमाघरों में मचाएगी धमाल मनोरंजन May 13, 2026

संजय दत्त की नई फिल्म 'आखिरी सवाल' को 15 मई को रिलीज से ऐन पहले CBFC (सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन) से U/A 16+ का सर्टिफिकेट मिल गया है। असल में, फिल्म को पिछले हफ्ते ही रिलीज होना था, पर सर्टिफिकेट मिलने में हुई देरी के चलते इसकी रिलीज टल गई थी। ये फिल्म भारतीय इतिहास के एक अहम पड़ाव को दर्शकों के सामने लाएगी। यह कुछ कम जानी-पहचानी सच्चाइयों से पर्दा उठाएगी और निस्वार्थ सेवा के जज्बे को भी उजागर करेगी।