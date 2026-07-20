संदीप रेड्डी वांगा ने 'स्पिरिट' पर दिया बड़ा अपडेट, प्रभास के बिना ही की फिल्म की 40 प्रतिशत शूटिंग
मनोरंजन
निर्देशक संदीप रेड्डी वंगा ने अपनी आने वाली फिल्म 'स्पिरिट' के बारे में एक अहम जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि प्रभास के साथ बन रही उनकी इस नई फिल्म का 40 प्रतिशत हिस्सा पहले ही शूट हो चुका है।
यह खुलासा उन्होंने अमेरिका में हुए एक तेलुगु टैलेंट एसोसिएशन कार्यक्रम में किया, जिससे फैंस को फिल्म की प्रगति का हाल जानने का मौका मिला।
प्रभास के बिना भी 'स्पिरिट' की टीम ने शूटिंग जारी रखी
भले ही प्रभास इन दिनों इटली में छुट्टी मना रहे हैं, लेकि फिर भी 'स्पिरिट' की टीम ने अपनी शूटिंग नहीं रोकी है। प्रभास अपनी अन्य फिल्मों के प्रोजेक्ट्स पूरे करने के बाद ही अगले शूटिंग चरण में शामिल होंगे।
यह पहली बार है, जब प्रभास और संदीप एक साथ काम कर रहे हैं। संदीप को 'कबीर सिंह' और 'एनिमल' जैसी हिट फिल्मों के लिए जाना जाता है।
फिल्म में तृप्ति डिमरी और विवेक ओबेरॉय भी अहम किरदारों में नजर आएंगे।