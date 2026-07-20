संदीप रेड्डी वांगा ने 'स्पिरिट' पर दिया बड़ा अपडेट, प्रभास के बिना ही की फिल्म की 40 प्रतिशत शूटिंग

भले ही प्रभास इन दिनों इटली में छुट्टी मना रहे हैं, लेकि फिर भी 'स्पिरिट' की टीम ने अपनी शूटिंग नहीं रोकी है। प्रभास अपनी अन्य फिल्मों के प्रोजेक्ट्स पूरे करने के बाद ही अगले शूटिंग चरण में शामिल होंगे।

यह पहली बार है, जब प्रभास और संदीप एक साथ काम कर रहे हैं। संदीप को 'कबीर सिंह' और 'एनिमल' जैसी हिट फिल्मों के लिए जाना जाता है।

फिल्म में तृप्ति डिमरी और विवेक ओबेरॉय भी अहम किरदारों में नजर आएंगे।