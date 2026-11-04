आंध्र प्रदेश आरी हमले पर संदीप रेड्डी वांगा ने तोड़ी चुप्पी, सभी को दिया करारा जवाब

आंध्र प्रदेश के एक स्कूल में 10वीं क्लास की छात्रा पर आरी से हुए खौफनाक हमले के बाद निर्देशक संदीप रेड्डी वांगा चर्चा में आ गए हैं।

दरअसल, कुछ लोगों ने इस घटना को उनकी फिल्मों से जोड़ना शुरू कर दिया है। इस आलोचना का जवाब देते हुए वांगा ने एक्स पर एक पोस्ट किया।

उन्होंने लिखा, "जब कोई इतना भयानक अपराध करता है, तो हमारी पहली प्रतिक्रिया सहानुभूति होनी चाहिए। हमें बड़ी समस्या को समझने की कोशिश करनी चाहिए, न कि सिनेमा को एक आसान बलि का बकरा बनाना चाहिए।"

उन्होंने आगे उन अभिनेताओं और निर्माताओं को भी आड़े हाथों लिया जो इस घटना का बहाना बनाकर उन पर निशाना साध रहे हैं।