संदीप रेड्डी वांगा ने की 'राव बहादुर' की तारीफ, प्रभास की 'स्पिरिट' की रिलीज डेट का भी हुआ बड़ा खुलासा
निर्देशक संदीप रेड्डी वंगा 'राव बहादुर' देखकर काफी प्रभावित हुए हैं। उन्होंने इसे 'उन दुर्लभ और समृद्ध फिल्मों में से एक' बताया है, जो सिनेमा की भावना को बिल्कुल सही ढंग से दिखाती है।
इस फिल्म में सत्यदेव ने रामप्पा राव बहादुर का किरदार निभाया है, जो एक अमीर खानदान का आदमी है और जिसे कैंसर की बीमारी है।
फिल्म में सस्पेंस और कॉमेडी का बेहतरीन तालमेल है, जो इंसान के अपराधबोध और पारिवारिक विरासत को समझने की कोशिश करती है। संदीप ने निर्देशक वेंकटेश महा के सटीक निर्देशन और उनके विश्वास की जमकर तारीफ की है।
संदीप की 'स्पिरिट' 5 मार्च, 2027 को होगी रिलीज
एक तरफ 'राव बहादुर' की तारीफ हो रही है, वहीं दूसरी तरफ संदीप की नई एक्शन ड्रामा फिल्म 'स्पिरिट', जिसमें प्रभास और तृप्ति डिमरी हैं, 5 मार्च, 2027 को पर्दे पर आएगी।
यह प्रभास के साथ संदीप की पहली फिल्म होगी। उन्होंने इससे पहले 2023 की फिल्म 'एनिमल' में तृप्ति के साथ काम किया था।