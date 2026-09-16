गणेश चतुर्थी पर संभावना सेठ ने दिखाई जुड़वा बच्चों की पहली झलक, फैंस ने लुटाया प्यार

गणेश चतुर्थी पर संभावना सेठ ने दिखाई जुड़वा बच्चों की पहली झलक, फैंस ने लुटाया प्यार
क्या है खबर?
भोजपुरी सिनेमा की मशहूर अभिनेत्री संभावना सेठ और उनके पति अविनाश द्विवेदी ने 4 जून को जुड़वा बच्चों का स्वागत किया था। 45 साल की उम्र में अभिनेत्री सेरोगेसी के जरिए एक बेटा और एक बेटी की मां बनी थी। गणेश चतुर्थी के शुभ अवसर पर इस जोड़े ने आखिरकार अपने बच्चों का चेहरा रिवील कर दिया है। साथ में उनके नामों का खुलासा भी किया है। संभावना की पोस्ट पर उनके फैंस जमकर अपना प्यार उड़ेल रहे हैं।
पोस्ट
संभावना ने अपने जुड़वा बच्चों के चेहरे दिखाए
संभावना और अविनाश ने इंस्टाग्राम पर अपनी संयुक्त पोस्ट में दोनों बच्चों के चेहरों से पर्दा उठाया है।
दोनों ने कई सारी तस्वीरें साझा की हैं, जिनमें से पहली तस्वीर में उन्होंने भगवान गणेश की मूर्ति के सामने बच्चों को गोद में उठाया हुआ है। अन्य तस्वीरों में उनकी नजदीकी झलक है, जबकि एक में बच्चे अपने दादा-दादी की गोद में हैं।
कैप्शन में लिखा है, 'गणपति बप्पा मोरिया। मिलिए हमारे नन्हे फरिश्तों ध्वजा और युगार्थ से।'
ट्विटर पोस्ट
यहां देखिए तस्वीरें
September 16, 2026
प्रतिक्रिया
तस्वीरों पर सितारों ने दी प्रतिक्रिया
संभावना और अविनाश की पोस्ट पर टीवी सितारे भी अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं।
अभिनेत्री मोनालिसा ने लिखा, 'अरे वाह, कितने प्यारे हैं!'
सपना चौधरी ने लिखा, 'बच्चों के लिए प्यार और आशीर्वाद।'
सोशल मीडिया यूजर्स भी तस्वीरों पर प्रतिक्रिया देते हुए बच्चों पर अपना प्यार लुटा रहे हैं और दिल वाली इमोजी को साझा कर रहे हैं।
बता दें, संभावना और अविनाश ने 2016 में शादी रचाई थी। 10 साल बाद दोनों के घर किलकारी गूंजी है।