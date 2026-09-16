संभावना सेठ ने अपने बच्चों का चेहरा दिखाया

गणेश चतुर्थी पर संभावना सेठ ने दिखाई जुड़वा बच्चों की पहली झलक, फैंस ने लुटाया प्यार

लेखन ज्योति सिंह 10:56 am Sep 16, 202610:56 am

क्या है खबर?

भोजपुरी सिनेमा की मशहूर अभिनेत्री संभावना सेठ और उनके पति अविनाश द्विवेदी ने 4 जून को जुड़वा बच्चों का स्वागत किया था। 45 साल की उम्र में अभिनेत्री सेरोगेसी के जरिए एक बेटा और एक बेटी की मां बनी थी। गणेश चतुर्थी के शुभ अवसर पर इस जोड़े ने आखिरकार अपने बच्चों का चेहरा रिवील कर दिया है। साथ में उनके नामों का खुलासा भी किया है। संभावना की पोस्ट पर उनके फैंस जमकर अपना प्यार उड़ेल रहे हैं।