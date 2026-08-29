'इंडियाज गॉट लेटेंट' में बिहारियों और कश्मीरी पंडितों पर टिप्पणी से बवाल, समय रैना और शेरोन वर्मा की नोकझोंक पर भड़का विवाद
हास्य कलाकार समय रैना एक बार फिर विवाद में घिर गए हैं। उनके शो 'इंडियाज गॉट लेटेन्ट' में बिहारियों और कश्मीरी पंडितों पर किए गए मजाक को लेकर भारी बवाल मच गया है।
शो के दौरान पैनलिस्ट शेरोन वर्मा के साथ हुई उनकी बातचीत का वीडियो वायरल होते ही इंटरनेट पर बहस छिड़ गई है। लोग सवाल उठा रहे हैं कि मजाक की भी एक हद होती है और कॉमेडी के नाम पर किसी संस्कृति या समुदाय के दर्द का मजाक उड़ाना बिल्कुल गलत है।
भाजपा विधायक राम कदम ने लिया आड़े हाथ
भाजपा विधायक राम कदम ने इन चुटकुलों की कड़ी निंदा की है। उन्होंने इसे सिर्फ सस्ती पब्लिसिटी पाने की एक सोची-समझी कोशिश करार दिया।
वायरल हो रहे वीडियो क्लिप में समय ने तंज कसते हुए कहा था, "वो इतनी बिहारी है कि उसे लगता है इबोला का मतलब है कि किसी ने कुछ कहा।"
इस मजाक के जवाब में शेरोन वर्मा ने भी चुप रहने के बजाय समय रैना की कश्मीरी जड़ों पर निशाना साधते हुए तीखा पलटवार किया, जिससे ये विवाद और बढ़ गया।