'इंडियाज गॉट लेटेंट' में बिहारियों और कश्मीरी पंडितों पर टिप्पणी से बवाल, समय रैना और शेरोन वर्मा की नोकझोंक पर भड़का विवाद

हास्य कलाकार समय रैना एक बार फिर विवाद में घिर गए हैं। उनके शो 'इंडियाज गॉट लेटेन्ट' में बिहारियों और कश्मीरी पंडितों पर किए गए मजाक को लेकर भारी बवाल मच गया है।

शो के दौरान पैनलिस्ट शेरोन वर्मा के साथ हुई उनकी बातचीत का वीडियो वायरल होते ही इंटरनेट पर बहस छिड़ गई है। लोग सवाल उठा रहे हैं कि मजाक की भी एक हद होती है और कॉमेडी के नाम पर किसी संस्कृति या समुदाय के दर्द का मजाक उड़ाना बिल्कुल गलत है।