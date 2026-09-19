'इंडियाज गॉट लैटेंट 2' में समय रैना ने प्रतियोगी को टोका

'इंडियाज गॉट लेटेंट 2': समय रैना ने प्रतियोगी को रोका, 'मां' की गाली देने पर टोका

लेखन नेहा शर्मा 11:26 am Sep 19, 202611:26 am

क्या है खबर?

'इंडियाज गॉट लेटेंट' के विवाद में कानूनी पचड़ों का सामना करने के बाद कॉमेडियन समय रैना अब काफी सतर्क नजर आ रहे हैं। अपने हिट शो के दूसरे सीजन को होस्ट करते हुए वह प्रतियोगियों को विवादित चुटकुले बनाने से रोकते दिख रहे हैं। हालिया एपिसोड में भी जब एक प्रतियोगी ने स्टेज पर मां से जुड़ी गाली देने की कोशिश की तो समय ने तुरंत हस्तक्षेप कर उसे रोक दिया ताकि वह फिर किसी नई मुसीबत में न फंसें।