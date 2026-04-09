समय रैना के शो 'स्टिल अलाइव' ने मचाया तहलका

समय रैना के शो 'स्टिल अलाइव' ने मचाया तहलका, 24 घंटों में मिले इतने करोड़ व्यूज

लेखन ज्योति सिंह 05:05 pm Apr 09, 202605:05 pm

क्या है खबर?

चर्चित स्टैंड-अप कॉमेडियन समय रैना एक बार फिर खबरों में छाए हुए हैं। इसकी वजह यूट्यूब की दुनिया में उनकी धमाकेदार वापसी है, जो साल 2025 में हुए 'इंडियाज गॉट लेटेंट' विवाद के बाद उनकी वापसी का प्रतीक है। करीब एक साल से ज्यादा वक्त तक स्टैंड-अप कॉमेडी से दूर रहने के बाद रैना ने अपने नए शो 'स्टिल अलाइव' से वापसी की। दिलचस्प बात ये है कि उनके इस नए शो ने इंटरनेट पर धूम मचाकर रख दी है।