महाराष्ट्र साइबर संग 'ऑपरेशन 1930' से जुड़े समय रैना, ऑनलाइन धोखेबाजों की अब खैर नहीं
कॉमेडियन समय रैना एक बार फिर सुर्खियों में आ गए हैं। उन्होंने महाराष्ट्र साइबर के साथ मिलकर 'ऑपरेशन 1930' नाम का एक अभियान शुरू किया है। इस अभियान का मकसद लोगों को ऑनलाइन धोखाधड़ी (स्कैम) को पहचानने और उसकी शिकायत करने में मदद करना है।
खासकर उन घोटालों पर ध्यान दिया जा रहा है, जहां ठग खुद को सरकारी अधिकारी बताते हैं। इस पहल की शुरुआत मुंबई में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने की थी।
इसके तहत साइबर क्राइम का शिकार हुए किसी भी व्यक्ति से 1930 हेल्पलाइन पर कॉल करने की अपील की जाती है।
सितारे कर रहे हैं इस अभियान का समर्थन
समय इस अभियान से तब जुड़े हैं, जब हाल ही में उन्हें 'इंडियाज गॉट लैटेंट' से जुड़े एक अदालती मामले में क्लीन चिट मिली है।
यह शो पिछले साल सस्पेंड कर दिया गया था, लेकिन इस साल जून में नेटफ्लिक्स और यूट्यूब पर इसकी वापसी हुई। इस अभियान में 'डिजिटल अरेस्ट' को लेकर एक साइबर-जागरूकता फिल्म भी दिखाई जा रही है।
साथ ही, इसका अपना एक एंथम भी है। पंकज त्रिपाठी और सुनिधि चौहान जैसे सेलेब्रिटी भी इस अभियान का समर्थन कर रहे हैं।
'ऑपरेशन 1930' का मकसद डिजिटल सुरक्षा को आम लोगों से जोड़ना और उसे सबके लिए आसान बनाना है।