महाराष्ट्र साइबर संग 'ऑपरेशन 1930' से जुड़े समय रैना, ऑनलाइन धोखेबाजों की अब खैर नहीं

समय इस अभियान से तब जुड़े हैं, जब हाल ही में उन्हें 'इंडियाज गॉट लैटेंट' से जुड़े एक अदालती मामले में क्लीन चिट मिली है।

यह शो पिछले साल सस्पेंड कर दिया गया था, लेकिन इस साल जून में नेटफ्लिक्स और यूट्यूब पर इसकी वापसी हुई। इस अभियान में 'डिजिटल अरेस्ट' को लेकर एक साइबर-जागरूकता फिल्म भी दिखाई जा रही है।

साथ ही, इसका अपना एक एंथम भी है। पंकज त्रिपाठी और सुनिधि चौहान जैसे सेलेब्रिटी भी इस अभियान का समर्थन कर रहे हैं।

'ऑपरेशन 1930' का मकसद डिजिटल सुरक्षा को आम लोगों से जोड़ना और उसे सबके लिए आसान बनाना है।