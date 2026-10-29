क्या मेधा शंकर को डेट कर रहे हैं समय रैना

मेधा शंकर के साथ चर्चाओं के बीच समय रैना ने की डेटिंग की पुष्टि, क्या बोले?

लेखन अंशिका शुक्ला 04:33 pm Oct 29, 202604:33 pm

क्या है खबर?

'कॉफी विद करण' सीजन 9 में वरुण धवन खास मेहमान बनकर पहुंचे। इस दौरान फोन पर बातचीत करते हुए कॉमेडियन समय रैना ने खुलासा किया कि उनकी एक गर्लफ्रेंड है। उनका यह बयान ऐसे समय आया है, जब उनकी निजी जिंदगी को लेकर चर्चाएं चल रही हैं। दरअसल, समय को '12th फेल' की अभिनेत्री मेधा शंकर के साथ कई मौकों पर देखा गया था। इसके बाद से दोनों के अफेयर की अटकलें लगाई जा रही थीं।