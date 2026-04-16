समय रैना ला रहे 'इंडियाज गॉट लेटेंट' का दूसरा सीजन, पंजीकरण प्रक्रिया हुई शुरू
क्या है खबर?
चर्चित स्टैंड-अप कॉमेडियन समय रैना अपने शो 'स्टिल अलाइव' को लेकर चर्चा में हैं, जो यूट्यूब पर धमाल मचा रहा है। उनके इस शो ने अब तक 5 करोड़ से ज्यादा व्यूज हासिल कर लिए हैं। इस शो के दौरान कॉमेडियन ने पुष्टि की थी कि उनका विवादित शो 'इंडियाज गॉट लेटेंट' दूसरे सीजन के साथ लौटेगा। अब उन्होंने लाइव दर्शकों के लिए पंजीकरण शुरू करते हुए अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर लिंक भी साझा किया है।
पुष्टि
समय रैना ने दूसरे सीजन की पुष्टि की
रैना ने अपने शो 'स्टिल अलाइव' के दौरान 'इंडियाज गॉट लेटेंट 2' की पुष्टि की थी। उन्होंने कहा था कि शो अपने चरम पर पहुंचकर खत्म नहीं होगा और नए सीजन को वापस लाने की बात कही थी। इसके अलावा 'आस्क मी एनीथिंग' सेशन के दौरान भी उन्होंने कहा था कि वह फिलहाल ब्रेक पर हैं, लेकिन जल्द ही अगले सीजन की योजना बनाना शुरू कर देंगे। हालांकि उनकी हालिया प्रतिक्रिया से पता चलता है कि शो जल्द दस्तक देगा।
विवाद
जानिए 'इंडियाज गॉट लेटेंट' से जुड़ा विवाद
'इंडियाज गॉट लेटेंट' को लेकर विवाद उस वक्त शुरू हुआ था, जब रणवीर अल्लाहबादिया ने शो में एक प्रतियोगी से बातचीत करते हुए माता-पिता पर विवादित और अश्लील टिप्पणी की थी। शो प्रसारित होने के बाद इसने ऑनलाइन जबरदस्त विरोध को जन्म दे दिया था। यही नहीं, आपत्तिजनक टिप्पणी करने के चलते कई FIR दर्ज हुईं और राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी सामने आईं थीं। विवाद के तूल पकड़ने के बाद, रैना ने इस वीडियो को स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म से हटा दिया था।