समय रैना ला रहे 'इंडियाज गॉट लेटेंट' का दूसरा सीजन, पंजीकरण प्रक्रिया हुई शुरू

पुष्टि

समय रैना ने दूसरे सीजन की पुष्टि की

रैना ने अपने शो 'स्टिल अलाइव' के दौरान 'इंडियाज गॉट लेटेंट 2' की पुष्टि की थी। उन्होंने कहा था कि शो अपने चरम पर पहुंचकर खत्म नहीं होगा और नए सीजन को वापस लाने की बात कही थी। इसके अलावा 'आस्क मी एनीथिंग' सेशन के दौरान भी उन्होंने कहा था कि वह फिलहाल ब्रेक पर हैं, लेकिन जल्द ही अगले सीजन की योजना बनाना शुरू कर देंगे। हालांकि उनकी हालिया प्रतिक्रिया से पता चलता है कि शो जल्द दस्तक देगा।