समय रैना ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मांगा बिस्किट, वायरल वीडियो देख आप भी हंस पड़ेंगे
कॉमेडियन समय रैना ने मुंबई में महाराष्ट्र साइबर इवेंट के दौरान अपने मजाकिया अंदाज से सबको खूब हंसाया।
जब मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस उन्हें सम्मानित कर रहे थे, उसी वक्त समय ने मजाक में उनसे एक बिस्किट मांग लिया।
यह हल्का-फुल्का पल कैमरे में कैद हो गया और देखते ही देखते सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो गया।
लोग समय के खास अंदाज की जमकर तारीफ कर रहे थे।
साइबर जागरूकता इवेंट में 'डिजिटल अरेस्ट' का लॉन्च
यह इवेंट सिर्फ हंसी-मजाक तक ही सीमित नहीं रहा, बल्कि इसका मुख्य मकसद साइबर अपराधों के प्रति लोगों को जागरूक करना भी था। इसी मौके पर शॉर्ट फिल्म 'डिजिटल अरेस्ट' और 1930 महाराष्ट्र साइबर एंथम भी लॉन्च किए गए।
इस कार्यक्रम में समय और मुख्यमंत्री देवेंद्र के अलावा पंकज त्रिपाठी, सोनाली बेंद्रे, सिंगर सुनिधि चौहान, आशीष विद्यार्थी, शरद केलकर, जावेद जाफरी और मंगेश देसाई जैसी कई मशहूर हस्तियां भी शामिल हुईं।
समय ने महाराष्ट्र साइबर सेल के बारे में एक कॉमेडिक स्पीच दी, जिससे पूरे माहौल में खुशनुमा बना रहा। उन्होंने यह भी कहा कि कई बार लोगों को अपनी बात समझाने का सबसे अच्छा तरीका हंसी-मजाक ही होता है।