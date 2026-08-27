समय रैना ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मांगा बिस्किट, वायरल वीडियो देख आप भी हंस पड़ेंगे

यह इवेंट सिर्फ हंसी-मजाक तक ही सीमित नहीं रहा, बल्कि इसका मुख्य मकसद साइबर अपराधों के प्रति लोगों को जागरूक करना भी था। इसी मौके पर शॉर्ट फिल्म 'डिजिटल अरेस्ट' और 1930 महाराष्ट्र साइबर एंथम भी लॉन्च किए गए।

इस कार्यक्रम में समय और मुख्यमंत्री देवेंद्र के अलावा पंकज त्रिपाठी, सोनाली बेंद्रे, सिंगर सुनिधि चौहान, आशीष विद्यार्थी, शरद केलकर, जावेद जाफरी और मंगेश देसाई जैसी कई मशहूर हस्तियां भी शामिल हुईं।

समय ने महाराष्ट्र साइबर सेल के बारे में एक कॉमेडिक स्पीच दी, जिससे पूरे माहौल में खुशनुमा बना रहा। उन्होंने यह भी कहा कि कई बार लोगों को अपनी बात समझाने का सबसे अच्छा तरीका हंसी-मजाक ही होता है।