क्या 'इंडियाज गॉट लेटेंट' कर रहा है वापसी? नेटफ्लिक्स की रहस्यमयी पोस्ट ने सीजन 2 की अटकलों को दी हवा

समय ने 'इंडियाज गॉट लेटेंट' की वापसी का किया इशारा

इस चीज के बाद, फैंस के मन में यह सवाल उठ रहा है कि क्या समय का शो 'इंडियाज गॉट लेटेंट' फिर से वापसी कर रहा है।

कुछ समय पहले ही समय ने शो के सेट से एक तस्वीर शेयर की थी, जिससे इस चर्चा को और भी बल मिला था। दरअसल, इस शो का पहला सीजन काफी विवादों के बाद बंद कर दिया गया था।

रणवीर अल्लाहबादिया की कुछ टिप्पणियों को लेकर भारी विवाद खड़ा हो गया था, जिसके बाद FIR दर्ज हुई थीं और सार्वजनिक तौर पर माफी भी मांगनी पड़ी थी।

समय ने बाद में अपने 2026 के स्पेशल शो 'स्टिल अलाइव' में इस पूरे मामले पर खुलकर बात की थी।