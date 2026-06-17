क्या 'इंडियाज गॉट लेटेंट' कर रहा है वापसी? नेटफ्लिक्स की रहस्यमयी पोस्ट ने सीजन 2 की अटकलों को दी हवा
नेटफ्लिक्स इंडिया ने इंस्टाग्राम पर एक रहस्यमयी पोस्ट शेयर किया है, जिसमें मशहूर कॉमेडियन समय रैना के साथ किसी नए प्रोजेक्ट की तरफ इशारा किया गया है।
इस पोस्ट में उनके मशहूर शो 'स्टिल अलाइव' के बॉडीगार्ड किरदार को दिखाया गया था, जिसकी जेब में नींबू और मिर्च रखी थीं।
कहा जाता है कि ये चीजें अच्छी किस्मत लाती हैं। पोस्ट में लिखा था, 'कमेंट्स में बताइए कि हमें इसकी जरूरत पड़ेगी।'
इसके बाद क्या था, फैंस तुरंत टिप्पणी कर अपनी-अपनी राय देने लगे कि आखिर क्या आने वाला है।
समय ने 'इंडियाज गॉट लेटेंट' की वापसी का किया इशारा
इस चीज के बाद, फैंस के मन में यह सवाल उठ रहा है कि क्या समय का शो 'इंडियाज गॉट लेटेंट' फिर से वापसी कर रहा है।
कुछ समय पहले ही समय ने शो के सेट से एक तस्वीर शेयर की थी, जिससे इस चर्चा को और भी बल मिला था। दरअसल, इस शो का पहला सीजन काफी विवादों के बाद बंद कर दिया गया था।
रणवीर अल्लाहबादिया की कुछ टिप्पणियों को लेकर भारी विवाद खड़ा हो गया था, जिसके बाद FIR दर्ज हुई थीं और सार्वजनिक तौर पर माफी भी मांगनी पड़ी थी।
समय ने बाद में अपने 2026 के स्पेशल शो 'स्टिल अलाइव' में इस पूरे मामले पर खुलकर बात की थी।