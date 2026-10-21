सामंथा रुथ प्रभु के परफ्यूम ब्रांड की कमाई में आया उछाल, कर डाली इतनी कमाई

सिर्फ 'सीक्रेट अल्केमिस्ट' ही सामंथा का अकेला बिजनेस नहीं है। उन्होंने 'साकी' (फैशन), 'माइल कलेक्टिव' (एक्टिववियर) और 'गाटाका' (सप्लीमेंट्स) जैसे कई दूसरे ब्रांड भी शुरू किए हैं।

बड़े पर्दे पर भी सामंथा ने खूब वाहवाही लूटी है। उनकी नई फिल्म 'मां इंति बंगाराम' ने बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा दिया है। इस फिल्म ने 100 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर लिया है।

यह अब तक की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली तेलुगु फिल्म बन गई है, जिसमें एक महिला मुख्य भूमिका में है।