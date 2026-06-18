सामंथा रुथ प्रभु को है इस चीज का पछतावा, जानें क्या है पूरा मामला?
सामंथा रुथ प्रभु ने अब बताया है कि उन्हें और ज्यादा तमिल फिल्में करनी चाहिए थीं।
चेन्नई में अपनी नई फिल्म 'एंगल थंगम' के प्रचार के दौरान, उन्होंने माना, 'मुझे लगता है कि मुझे ज्यादा तमिल फिल्में करनी चाहिए थीं। वह अफसोस आज भी है।'
सामंथा ने आगे कहा कि अगर उन्हें अच्छी कहानी और दमदार किरदार मिलेंगे, तो वह नई भूमिकाएं निभाने के लिए बिल्कुल तैयार हैं।
सामंथा कर रही हैं निर्देशकों से संपर्क
सामंथा सिर्फ बातें ही नहीं कर रही हैं। वह पहले से ही अच्छी और दमदार भूमिकाओं के लिए निर्देशकों से संपर्क साध रही हैं। उन्होंने साफ कहा, 'अगर मुझे अच्छी कहानियां और दमदार किरदार मिलेंगे, तो मैं उन्हें जरूर करूंगी।'
भले ही हाल के दिनों में वह ज्यादा तमिल फिल्मों में नहीं दिखी हैं, लेकिन वह अपने प्रशंसकों के लगातार मिल रहे प्यार की बहुत कद्र करती हैं।
सामंथा के मुताबिक, चेन्नई आना उनके लिए हमेशा घर आने जैसा होता है और तमिल सिनेमा उनका दूसरा घर है।
उन्हें उम्मीद है कि उनकी बहुत मेहनत से बनी फिल्म 'एंगल थंगम' दर्शकों के दिलों तक जरूर पहुंचेगी।