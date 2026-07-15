सामंथा रुथ मां बनने पर बोलीं- इस पल का बरसों से इंतजार था, सब झोंक दूंगी

अभिनेत्री ने कहा, "मैं जीवन की हर चीज को लेकर हमेशा से ही बहुत जुनूनी रही हूं, लेकिन अब मुझे अपने भीतर एक अलग, नई तरह की ताकत और मकसद का अहसास हो रहा है। मैं मां बनने के सफर के लिए बेहद उत्सुक हूं। मेरा दिल बस आभार से भरा हुआ है। मैं हर दिन कुछ नया सीख रही हूं और आगे जो कुछ भी आने वाला है, उसे गले लगाने के लिए खुद को तैयार कर रही हूँ।"