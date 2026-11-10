सामंथा रुथ प्रभु ने दिखाई बेबी बंप की झलक, फैंस हुए बेहद खुश

सामंथा ने अपनी प्रेग्नेंसी का ऐलान 3 जून, 2026 को हैदराबाद में एक फिल्म समारोह के दौरान किया था। इस कपल ने हाल ही में ईशा फाउंडेशन में एक पारंपरिक बेबी शावर भी आयोजित किया था।

उन्होंने खुलकर बताया है कि अपनी गर्भावस्था की खबर सुनकर वे खुद भी हैरान रह गई थीं। मैटरनिटी लीव के दौरान वह अपनी रोजमर्रा की जिंदगी और वर्कआउट की तस्वीरें और वीडियो भी फैंस के साथ शेयर करती रही हैं।

इसके साथ ही वह बेसब्री से अपने नन्हे मेहमान के आने का इंतजार कर रही हैं।