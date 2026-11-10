सामंथा रुथ प्रभु ने दिखाई बेबी बंप की झलक, फैंस हुए बेहद खुश
सामंथा रुथ प्रभु ने इंस्टाग्राम पर चश्मे के साथ अपनी बेबी बंप वाली फोटो पोस्ट की है, जिसे उन्होंने मजाक में अपना 'मैटरनिटी शूट' बताया है।
वह इस दिसंबर में अपने पति राज निदिमोरू के साथ अपने पहले बच्चे का इंतजार कर रही हैं और ऐसा लगता है कि वह अपने बिंदास अंदाज में इस खूबसूरत सफर का मजा ले रही हैं।
उनके इस अंदाज को देखकर फैंस बेहद खुश हो गए।
सामंथा ने कब की थी गर्भावस्था की घोषणा?
सामंथा ने अपनी प्रेग्नेंसी का ऐलान 3 जून, 2026 को हैदराबाद में एक फिल्म समारोह के दौरान किया था। इस कपल ने हाल ही में ईशा फाउंडेशन में एक पारंपरिक बेबी शावर भी आयोजित किया था।
उन्होंने खुलकर बताया है कि अपनी गर्भावस्था की खबर सुनकर वे खुद भी हैरान रह गई थीं। मैटरनिटी लीव के दौरान वह अपनी रोजमर्रा की जिंदगी और वर्कआउट की तस्वीरें और वीडियो भी फैंस के साथ शेयर करती रही हैं।
इसके साथ ही वह बेसब्री से अपने नन्हे मेहमान के आने का इंतजार कर रही हैं।