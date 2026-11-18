मां बनने से पहले सामंथा ने निभाई खास रस्म, पति राज के साथ दिखा खूबसूरत अंदाज
क्या है खबर?
अभिनेत्री सामंथा रुथ प्रभु और उनके पति फिल्म निर्माता राज निदिमोरु, जल्द ही अपने पहले बच्चे का स्वागत करने वाले हैं। नन्हे मेहमान के आगमन से पहले सामंथा ने घर पर आयोजित एक छोटे से पारिवारिक समारोह की तस्वीरें साझा की हैं। इन तस्वीरों में दोनों परिवारों के बड़े-बुजुर्ग उन्हें आशीर्वाद देते नजर आ रहे हैं। इस खास मौके पर सामंथा लाल रंग के खूबसूरत अनारकली सूट में दिखाई दीं।
पोस्ट
सामंथा ने पोस्ट साझा कर लिया यह कैप्शन
सामंथा और राज पहली तस्वीर में एक साथ बैठे एक-दूसरे की ओर देखते नजर आ रहे हैं। वहीं, अन्य तस्वीरों में यह जोड़ा पारिवारिक रस्में निभाता दिख रहा है, जबकि आसपास परिवार के सदस्य मौजूद हैं।
एक तस्वीर में घर के बड़े-बुजुर्ग सामंथा के सिर पर हाथ रखकर उन्हें आशीर्वाद देते दिखाई दे रहे हैं।
सामंथा ने अपनी मां निनेट प्रभु और दोनों परिवारों की महिलाओं के साथ भी तस्वीरें साझा कीं। उन्होंने पोस्ट के कैप्शन में सिर्फ 'हम' लिखा।
ट्विटर पोस्ट
पोस्ट यहां देखें
🌺 A CELEBRATION OF TRADITION, FAMILY & DIVINE BLESSINGS! ❤️🙏#SamanthaRuthPrabhu looks radiant in red as she participates in a special pooja ceremony with her family. Showered with flower petals and love, a truly beautiful moment! 🌸— CineJosh (@cinejosh) November 18, 2026
DIVINE GRACE & HAPPINESS ALL AROUND! ❤️… pic.twitter.com/bkLDOmK0YX
शादी
कब हुई थी सामंथा और राज की शादी?
यह सितंबर में सामंथा और राज द्वारा पारंपरिक 'सीमंतम' समारोह मनाए जाने के बाद हुआ है। इस समारोह में 'कला आवरण' (श्री कल्पम) भी शामिल था, जो श्रीविद्या परंपरा का एक विशेष अनुष्ठान है।
सामंथा और राज ने पहली बार 'द फैमिली मैन' के दूसरे सीजन में एक साथ काम किया था। इस दौरान उनकी दोस्ती प्यार में बदल गई और फिर दोनों ने साल 2025 को कोयंबटूर के ईशा योग केंद्र में एक निजी समारोह में शादी कर ली।