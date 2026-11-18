सामंथा और राज पहली तस्वीर में एक साथ बैठे एक-दूसरे की ओर देखते नजर आ रहे हैं। वहीं, अन्य तस्वीरों में यह जोड़ा पारिवारिक रस्में निभाता दिख रहा है, जबकि आसपास परिवार के सदस्य मौजूद हैं।

एक तस्वीर में घर के बड़े-बुजुर्ग सामंथा के सिर पर हाथ रखकर उन्हें आशीर्वाद देते दिखाई दे रहे हैं।

सामंथा ने अपनी मां निनेट प्रभु और दोनों परिवारों की महिलाओं के साथ भी तस्वीरें साझा कीं। उन्होंने पोस्ट के कैप्शन में सिर्फ 'हम' लिखा।