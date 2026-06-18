वजन घटने के तानों पर सामंथा रुथ प्रभु का जवाब

सामंथा रुथ वजन घटने के तानों पर बोलीं- लोग नहीं जानते सामने वाला क्या झेल रहा

लेखन नेहा शर्मा 08:06 pm Jun 18, 202608:06 pm

क्या है खबर?

मशहूर अभिनेत्री सामंथा रुथ प्रभु पिछले कुछ समय से मायोसाइटिस नाम की गंभीर बीमारी से जंग लड़ रही हैं। इस बीमारी की वजह से उनका वजन काफी कम हो गया है, जिसे लेकर सोशल मीडिया पर लोग उन्हें लगातार टोक रहे हैं और तरह-तरह के ताने मार रहे हैं। अब ट्रोल करने वालों को करारा जवाब देते हुए सामंथा ने कहा है कि बाहर से बातें बनाना बहुत आसान है। क्या कुछ बोलीं सामंथा, आइए जानते हैं।