सामंथा और राज ने पिछले साल 1 दिसंबर को निजी समारोह के दौरान शादी रचाई थी।

इसी साल जून में अभिनेत्री ने अपनी प्रेग्नेंसी का ऐलान किया था और अब पहली एनिवर्सरी से पहले, इस जोड़े ने अपने पहले बच्चे के रूप में बेटे का स्वागत किया है।

हाल ही में, सामंथा ने अपने बेबी शावर की झलकियां भी फैंस के साथ साझा की थीं। अब उनके बेटे के जन्म पर सिनेमा जगत अपना प्यार और आशीर्वाद लुटा रहा है।