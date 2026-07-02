सामंथा रुथ प्रभु ने बनाई नई सल्तनत

सामंथा रुथ प्रभु ने छीना अनुष्का शेट्टी का ताज, टूट गया 17 साल पुराना ये महा-रिकॉर्ड

लेखन नेहा शर्मा 12:50 pm Jul 02, 202612:50 pm

क्या है खबर?

सामंथा रुथ प्रभु ने बॉक्स ऑफिस पर वो कर दिखाया है, जिसकी कल्पना शायद ही किसी ने की थी। उनकी हालिया रिलीज फिल्म 'मां इंटी बंगारम' सिनेमाघरों में ऐसी आंधी लाई कि तेलुगू सिनेमा का 17 साल पुराना एक महा-रिकॉर्ड ताश के पत्तों की तरह ढह गया। इसने अनुष्का शेट्टी की साल 2009 की ब्लॉकबस्टर 'अरुंधति' को पछाड़कर इतिहास रच दिया है। अब सामंथा की ये फिल्म सबसे ज्यादा कमाई करने वाली तेलूगू महिला प्रधान फिल्म बन गई है।