सामंथा रुथ प्रभु की सबसे ज्यादा रेटिंग वाली फिल्में

'मां इंटी बंगारम' से इतिहास रचने वाली सामंथा की इन फिल्मों का IMDb पर राज

लेखन नेहा शर्मा 07:49 pm Jul 02, 202607:49 pm

क्या है खबर?

सामंथा रुथ प्रभु इन दिनों अपनी हालिया रिलीज फिल्म 'मां इंटी बंगारम' के लिए खूब वाहवाही लूट रही हैं। ये फिल्म इतिहास रचते हुए सबसे ज्यादा कमाई करने वाली तेलुगू महिला-केंद्रित फिल्म बन गई है। IMDb पर भी इस फिल्म को 8.7 रेटिंग मिली है। सामंथा की इस ऐतिहासिक सफलता के जश्न के बीच आइए नजर डालते हैं उनके करियर की उन 5 बेहतरीन फिल्मों पर, जिन्हें दर्शकों व समीक्षकों ने भी सराहा और IMDb पर भी जबरदस्त रेटिंग मिली।