रणबीर कपूर की 'एनिमल 2' में इस अभिनेत्री की होगी वापसी, खुद कर दी पुष्टि

लेखन ज्योति सिंह 01:57 pm Dec 23, 202501:57 pm

क्या है खबर?

अभिनेता रणबीर कपूर की फिल्म 'एनिमल' ने कई आलोचनाओं के बावजूद दर्शकों का दिल जीता था। फिल्म के दूसरे भाग 'एनमिल पार्क' का बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है। फिल्म की रिलीज तारीख तो तय नहीं हुई है, लेकिन इसकी शूटिंग 2027 से शुरू होने की पूरी संभावना है। चर्चा तो यह भी है कि दूसरी किस्त में, रणबीर को दोहरी भूमिका निभाते हुए देखा जाएगा। इस बीच, सलोनी बत्रा ने सीक्वल में अपनी वापसी पर बात की है।