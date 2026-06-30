'SVC 63' में सलमान खान का 'कोरियन' एक्शन अवतार, सी यंग ओह के साथ दिखाएंगे अनदेखे स्टंट्स

'SVC 63' ईद 2027 में होगी रिलीज

सी यंग की टीम फिल्म बनाने वालों के साथ मिलकर काम कर रही है, ताकि हर एक्शन दृश्य दमदार और हटके लगे। 'SVC 63' को ईद 2027 में रिलीज करने की योजना है।

हालांकि, अभी आधिकारिक तारीख सामने नहीं आई है, लेकिन सलमान के फैंस को ज्यादा इंतजार नहीं करना होगा, क्योंकि वह चित्रांगदा सिंह के साथ एक और आने वाली फिल्म 'मातृभूमि: मे वॉर रेस्ट इन पीस' में भी नजर आएंगे। इस फिल्म का एलान पहले ही हो चुका है।