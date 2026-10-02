सलमान खान के सुरक्षाकर्मी का प्रशंसक के साथ बर्ताव देख भड़के लोग, वीडियो वायरल

वायरल वीडियो में स्क्रीनिंग के दौरान सलमान को अनूप सोनी के साथ गले मिलते देखा जा सकता है।

तभी एक प्रशंसक उनके पास आने की कोशिश करता है, जिसे सलमान के सुरक्षाकर्मी ने बांह से पकड़कर दूर खींच लिया। उनके द्वारा प्रशंसक को रोकने का तरीका लोगों को पसंद नहीं आ रहा है।

एक यूजर ने लिखा, 'किसी प्रशंसक के साथ ऐसा व्यवहार नहीं किया जाना चाहिए।'

एक अन्य यूजर ने लिखा, 'यह बहुत गलत बात है भाई।'