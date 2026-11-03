सलमान के मैसेज पर ही आया शाहरुख खान का जवाब

सलमान खान की जन्मदिन बधाई पर शाहरुख का मजेदार पलटवार, देर रात की बातचीत हुई वायरल

लेखन अंशिका शुक्ला 09:56 am Nov 03, 202609:56 am

क्या है खबर?

सुपरस्टार शाहरुख खान ने 2 नवंबर, 2026 को अपना 61वां जन्मदिन मनाया। इस खास मौके पर फिल्मी दुनिया की कई हस्तियों ने सोशल मीडिया के जरिए उन्हें शुभकामनाएं दीं। हालांकि, शाहरुख ने अब तक इंस्टाग्राम पर सिर्फ एक ही शख्स के संदेश का जवाब दिया है और वह हैं सलमान खान। दोनों के बीच हुई देर रात की इस बातचीत ने सोशल मीडिया पर फैंस का ध्यान खींच लिया है।