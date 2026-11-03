सलमान खान की जन्मदिन बधाई पर शाहरुख का मजेदार पलटवार, देर रात की बातचीत हुई वायरल
क्या है खबर?
सुपरस्टार शाहरुख खान ने 2 नवंबर, 2026 को अपना 61वां जन्मदिन मनाया। इस खास मौके पर फिल्मी दुनिया की कई हस्तियों ने सोशल मीडिया के जरिए उन्हें शुभकामनाएं दीं। हालांकि, शाहरुख ने अब तक इंस्टाग्राम पर सिर्फ एक ही शख्स के संदेश का जवाब दिया है और वह हैं सलमान खान। दोनों के बीच हुई देर रात की इस बातचीत ने सोशल मीडिया पर फैंस का ध्यान खींच लिया है।
जवाब
आधी रात शाहरुख ने दिया सलमान के मैसेज का जवाब
सलमान ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर 'किंग' फिल्म का नया गाना साझा किया और लिखा, "हैप्पी बर्थडे शाहरुख, हमेशा जवान रहो 'द किंग' यही मेरी दुआ है।"
सलमान के इस मैसेज का जवाब देते हुए, शाहरुख ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर लिखा, "आपने कहा था कि बिना शर्ट के अच्छी बॉडी है, बस इसी बात के लिए मैंने इतनी मेहनत की। भाई मैं हमेशा आपसे बहुत प्यार करता हूं।"
ट्विटर पोस्ट
पोस्ट यहां देखें
SRK' REPLY TO SALMAN KHAN IS PURE GOLD ❤️👑— ft.uea_v (@ftnewsdaily) November 2, 2026
Shah Rukh Khan responded to Salman Bhai's birthday wish with the sweetest and wittiest message. Their bond is truly special! 🤝❤️#ShahRukhKhan #SalmanKhan #SRK pic.twitter.com/W2YnMIgegT
रिलीज
कब रिलीज होगी शाहरुख की फिल्म 'किंग'?
शाहरुख के जन्मदिन पर उनके फैंस को एक तोहफा मिला। दरअसल इसी दिन उनकी आने वाली फिल्म 'किंग' का पहला गाना 'तू मिल जाए' रिलीज हुआ।
इस गाने में शाहरुख के साथ दीपिका पादुकोण नजर आईं। 'किंग' में शाहरुख और दीपिका के अलावा अभिषेक बच्चन, रानी मुखर्जी, सुहाना खान, अरशद वारसी, अभय वर्मा, जयदीप अहलावत, राघव जुयाल और अन्य भी हैं।
यह 24 दिसंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है।