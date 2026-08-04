पहली बार साथ आए सलमान खान और नयनतारा, 'SVC63' को लेकर सामने आई बड़ी जानकारी

फिल्म की शूटिंग हैदराबाद से मुंबई शिफ्ट कर दी गई है। यह फिल्म इसलिए भी खास है, क्योंकि इसमें सलमान पहली बार नयनतारा के साथ काम कर रहे हैं।

नयनतारा जल्द ही सेट पर शामिल होंगी। राहुल देव फिल्म में विलेन का किरदार निभा रहे हैं। दिल राजू इसके निर्मिता हैं और यह फिल्म ईद 2027 पर सिनेमाघरों में आएगी।

इसके अलावा, सलमान इस साल के आखिर में आने वाली 'मातृभूमि' में भी व्यस्त हैं और सितंबर में 'बिग बॉस 20' की शूटिंग भी शुरू करेंगे। जाहिर है, सलमान अभी रुकने वाले नहीं हैं।